Feuer in U-Bahn-Station in Köln

In der U-Bahn-Station am Ebertplatz in der deutschen Stadt Köln ist Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei berichtete auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst von sechs Verletzten. Das Feuer sei um 14.20 Uhr gemeldet worden, die Ursache für den Brand noch unklar.