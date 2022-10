Pkw in Steiermark von Zug erfasst - Lenker tot

Beim Überqueren einer in der Nähe des Bahnhofes in Lödersdorf durch einen Lichtschranken geregelte Eisenbahnkreuzung ist der Pkw eines 45-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark am Freitagnachmittag von einem Zug erfasst worden, der Lenker erlitt dabei tödliche Verletzungen. Er dürfte das rote Signallicht übersehen haben. Der Zugführer blieb unverletzt.