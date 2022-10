Millionenhilfen nach Sturm "Fiona" in Kanada angekündigt

Rund eineinhalb Wochen nach dem heftigen Wirbelsturm "Fiona" in Kanada hat Premierminister Justin Trudeau zusätzliche Hilfe mittels eines Wiederaufbaufonds zugesagt. Bis zu 300 Millionen kanadische Dollar (rund 223 Mio. Euro) sollen über zwei Jahre hinweg bereitgestellt werden, sagte Trudeau bei einem Besuch in Dartmouth in der besonders stark von "Fiona" betroffenen Provinz Nova Scotia am Dienstag (Ortszeit).