Cholera-Ausbruch fordert Tote auf Haiti

Mindestens sieben Menschen sind in Haiti an Cholera gestorben. Fast drei Jahre nach dem bisher letzten bestätigten Fall der Krankheit in dem krisengeschüttelten Karibikstaat seien in der Hauptstadt Port-au-Prince und in der Armensiedlung Cité Soleil mehrere Verdachtsfälle festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Sonntag (Ortszeit) mit.