Brutaler Überfall auf 17-Jährigen in Wiener City

Vier Burschen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sind in der Nacht auf Sonntag festgenommen worden, nachdem sie in der Wiener Innenstadt eine Gruppe Jugendlicher eingekesselt und einen 17-Jährigen mit roher Gewalt ausgeraubt hatten. Der Jüngste der Bande startete noch einen Fluchtversuch - er lief Richtung Urania davon. Erst zwei Schreckschüsse aus der Dienstwaffe eines Polizeibeamten brachten den 15-Jährigen zum Stoppen, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit.