Tote durch Unwetter in Venezuela

In Venezuela sind mindestens sieben Mitglieder einer Methodistenkirche ums Leben gekommen, die von einem Unwetter überrascht wurden. Wie der Gouverneur des westlichen Teilstaates Táchira, Freddy Bernal, am Samstag auf Twitter mitteilte, hatten sich in einer Bergregion in den Anden am Freitag 36 Gemeindemitglieder versammelt, als starke Regenfälle plötzlich Überschwemmungen verursachten. Einige der Gläubigen, die in einem Fluss badeten, wurden von der Strömung mitgerissen.