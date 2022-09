Radfahrerin bei Unfall in Wien unter Lkw eingeklemmt

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwoch im Frühverkehr in der Operngasse in Wien gekommen: Ein Lkw dürfte bei einem Abbiegevorgang eine Fahrradfahrerin erfasst haben. Die Frau geriet mit ihrem Zweirad unter das tonnenschwere Fahrzeug. Die Berufsfeuerwehr barg die Schwerverletzte mit hydraulischem Gerät. Nach der notfallmedizinischen Erstversorgung durch die Berufsrettung wurde sie in ein Spital gebracht.