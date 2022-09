Schuss durchschlug Wand: Nachbar getroffen und verletzt

Ein 21-jähriger Mann ist durch einen Schuss, der durch die Wand ging, verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in Lienz. Ein Österreicher (ebenfalls 21) hatte in seiner Wohnung mit einer vermeintlich ungeladenen Pistole Trockenübungen gemacht. Tatsächlich war aber das volle Magazin drin. Der Mann lud die Pistole durch und betätigte den Abzug. Der Schuss durchschlug die Wand und traf in der Nachbarwohnung den Nachbarn am linken Unterarm.