Drei Verletzte durch Gasexplosion in Madrid

Durch eine Explosion, vermutlich durch ein Gasleck, ist am Freitag ein Gebäude in der Altstadt von Madrid, nahe dem Viertel Malasana, beschädigt worden. Die Explosion verursachte einen Brand und drei Menschen wurden verletzt, berichtete die spanische Polizei. Zwei Menschen wurden leicht verletzt und eine Frau musste aufgrund schwerer Verbrennungen im Krankenhaus behandelt werden, so die Angaben laut Rettungsdienst in Madrid.