Skurrile Ig-Nobelpreise vergeben

Skorpione mit Verstopfung, in Formation schwimmende Enten und Crashtest-Dummys in Gestalt von Elchen: Wissenschaftliche Studien, die "erst zum Lachen und dann zum Denken anregen" sollen, sind in den USA mit "Ig-Nobelpreisen" ausgezeichnet worden (gesprochen "ignoble", was übersetzt etwa unehrenhaft heißt). Wegen der Corona-Pandemie wurde die traditionell schrille Gala in der Nacht auf Freitag bereits zum dritten Mal in Folge als reines Online-Event ausgerichtet.