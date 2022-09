Betrunkener verwüstet Wettlokal in Salzburg

Einen teuren Ausraster hat sich am Samstagvormittag ein betrunkener 39-Jähriger in einem Wettlokal in Salzburg-Lehen erlabt: Der Mann beschädigte diverse Einrichtungsgegenstände, Spielautomaten und Fernseher. Einen 38-Jährigen bedrohte er mit dem Umbringen. Im Wettlokal dürfte ein Gesamtschaden von 16.000 Euro entstanden sein. Der Grund für den Ausraster ist vorerst unbekannt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.