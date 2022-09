Wieder schwerer Unfall mit Schlepperfahrzeug im Burgenland

Im Burgenland ist es am Mittwoch erneut zu einem schweren Unfall mit einem Schlepperfahrzeug gekommen. Drei Schlepper dürften sich mit ihren Autos eine Verfolgungsjagd mit der ungarischen Polizei bis über die Grenze geliefert und im Zuge dessen in Andau (Bezirk Neusiedl am See) einen Unfall verursacht haben, bestätigte ein Polizeisprecher auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Es gibt Verletzte - wie viele war laut Polizei zunächst noch unklar.