Der Fall hatte landesweit für Entsetzen gesorgt. Die Neunjährige war am Abend des 22. August erschossen worden, als ein Mann auf der Flucht vor einem Schützen in ihr Haus stürmte. Der Verfolger feuerte durch die halb geöffnete Tür, verletzte die Mutter des Mädchens am Handgelenk und traf das Kind tödlich. Die Familie hat keine Verbindung zu den beiden Männern, die wahrscheinlich in einen brutalen Bandenkrieg um Drogen verstrickt sind.

Die Polizei nahm einen 34-Jährigen wegen Mordverdachts sowie drei Männer im Alter von 29, 34 und 41 Jahren wegen des Verdachts der Beihilfe fest. Zuvor hatten die Behörden in einem ungewöhnlichen Schritt auch die Unterwelt um Hilfe gebeten. Nun geht die Suche nach den mutmaßlichen Tätern von vorne los.