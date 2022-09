Noch am Freitag meldete sich dann aber der Schütze: Ein 50-jähriger aus Birkfeld gab an, dass er mit einem Kleinkalibergewehr in Richtung von frei laufenden Jagdhunden geschossen habe, weil diese Kälber auf seiner Weide in Panik versetzt hätten. Töten wollte er angeblich keinen der Vierbeiner. Polizisten stellten die Waffe sicher. Gegen den Schützen wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen und er wurde angezeigt.