Leichter Rückgang bei Corona-Spitalszahlen

Die Corona-Zahlen am Sonntag zeigen einen leichten Rückgang bei den Spitalszahlen: Im Krankenhaus liegen aktuell 1.062 Personen (minus 17), wovon 74 (minus 2) auf Intensivstationen betreut werden. 3.831 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (4.761). Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 369,2. Mit Sonntag gab es in Österreich 69.351 aktive Fälle, um 677 weniger als am Tag zuvor.