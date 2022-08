Wien rechnet mit hoher Nachfrage nach Affenpocken-Impfstoff

In Wien würden viele Menschen eine Impfung gegen Affenpocken in Anspruch nehmen. Das berichtete Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch im Gespräch mit der APA. "Ich merke eine extrem hohe Nachfrage." Die vorhandenen Impfdosen würden aber bei weitem nicht ausreichen, beklagte er. Der Bund müsse hier dringend tätig werden.