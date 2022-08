Vier Schafe im Waldviertel von Wolf gerissen

In Langschlag (Bezirk Zwettl) im Waldviertel sind vier Schafe von einem Wolf gerissen worden. Entsprechende Medienberichte bestätigte der Wolfsbeauftragte Aldin Selimovic am Dienstag auf APA-Anfrage. Eine erste Einschätzung sei durch DNA-Analysen bestätigt worden. Betroffen könnten in der Region noch weitere verendete Schafe sein, die Auswertung dieser Proben ist ausständig.