Ex-Freund mit Samurai-Schwert in Wiener Wohnung eingebrochen

Ein 32-Jähriger soll am Mittwoch in die Wohnung seiner Ex-Freundin in Wien-Währing eingebrochen sein. Als Einsatzkräfte der WEGA die verschlossene Tür aufbrechen mussten, ging der Verdächtige mit einem Samurai-Schwert und einem Totschläger in den Händen in Richtung der Beamten. Mit Hilfe eines Tasers konnte er schlussendlich festgenommen werden, hieß es von der Polizei am Donnerstag.