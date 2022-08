Restaurantgast in Kärnten nach Messerattacke stabil

Nachdem am Donnerstag ein Wirt einem Gast in einem Restaurant am Klopeiner See einen Bauchstich versetzt hat, ist das Opfer in stabilem Zustand. Das gab eine Kabeg-Sprecherin am Freitag auf APA-Anfrage bekannt. Der 35-Jährige war vor der Attacke mit dem 61-jährigen Wirt in Streit geraten. Gegen diesen wird nun wegen absichtlich schwerer Körperverletzung ermittelt. Er soll am Freitag einvernommen werden, ebenso wie die Zeugen, sagte Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg.