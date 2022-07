Microsoft macht Wiener Firma wegen Spyware Vorwürfe

Sicherheitsexperten von Microsoft werfen einem Unternehmen in Wien vor, hinter einer Reihe von digitalen Einbrüchen in Banken, Anwaltskanzleien und strategischen Beratungsunternehmen in mindestens drei Ländern zu stecken. Die Firma DSIRF entwickelte die Spyware mit dem Namen "Subzero", die sogenannte Zero-Day-Exploits nutzt, um auf vertrauliche Informationen wie Passwörter oder Anmeldedaten zuzugreifen, so Microsoft in einem Blog-Post am Mittwoch.