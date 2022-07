Entführte Spanierin dank Hilferuf auf Zettel befreit

Eine junge Frau, die in Spanien nach eigenen Angaben entführt, eingesperrt und tagelang missbraucht wurde, hat sich durch schriftliche Hilferufe retten können. Sie schrieb Botschaften auf zwei kleine Zettel, die sie in O Porriño in Galicien im Nordwesten des Landes auf die Straße warf und die zu ihrem Glück von einer Passantin aufgehoben und gelesen wurden, wie die Zeitung "El Mundo" am Mittwoch unter Berufung auf die Behörden berichtete.