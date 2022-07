Ausbreitung der Affenpocken kann laut WHO gestoppt werden

Die rasche Ausbreitung der Affenpocken kann nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gestoppt werden. Dies sei mit den richtigen Strategien in den richtigen Gruppen möglich, sagte Rosamund Lewis, die bei der WHO für den Kampf gegen die Krankheit verantwortlich ist. Davon sei die WHO zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch immer überzeugt. "Aber die Zeit vergeht, und wir alle müssen an einem Strang ziehen, um das zu erreichen."