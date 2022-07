Mindestens 13 Tote bei Kämpfen in Gefängnis in Ecuador

Bei erneuten gewalttätigen Auseinandersetzungen in einem Gefängnis in Ecuador sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien zwei weitere Insassen verletzt worden, wie die Nationale Gefängnisbehörde SNAI des südamerikanischen Landes am Montag (Ortszeit) auf Twitter mitteilte. Demnach brachen die Kämpfe in der Haftanstalt von Santo Domingo im Nordwesten des Landes aus, wo es bei blutigen Kämpfen verfeindeter Banden im Mai mindestens 44 Tote gegeben hatte.