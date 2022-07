Staatsanwaltschaft ermittelt nach Explosion in Deutschland

Nach der Explosion in einem Wohnhaus in Hemer im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen untersucht auch die Staatsanwaltschaft Hagen den Fall. Sie ermittele gegen Unbekannt "wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion", sagte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann am Sonntagmorgen. "Das ist ein ganz normaler Vorgang. Es gibt bisher keinerlei Hinweise darauf, dass es keine Gasexplosion war."