Dänische Ermittler erhielten nach Amoklauf 800 Hinweise

Nach dem Amoklauf in Kopenhagen haben die Ermittler rund 800 Hinweise aus der Bevölkerung erhalten. "Wir wollen uns gerne bei den vielen Bürgern bedanken, die sich mit wichtigen Informationen zur Schießerei an uns gewandt haben", schrieb die Kopenhagener Polizei am Mittwoch bei Twitter. Ein 22-jähriger Däne wird verdächtigt, in einem Einkaufszentrum drei Menschen - darunter zwei Teenager - erschossen und vier weitere schwer verletzt zu haben.