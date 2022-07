Urlauber erleiden Chlorvergiftung im Hotelpool auf Mallorca

26 Menschen haben bei einem Unfall in einem Hotelpool auf Mallorca eine Chlorvergiftung erlitten. Zehn von ihnen, darunter drei Kinder, seien zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten die Zeitung "Diario de Mallorca" und andere Medien am Dienstag unter Berufung auf den Notfalldienst Samu der spanischen Urlaubsinsel. Ein Siebenjähriger sei schwer verletzt worden, hieß es.