Historische Gautschfeier in der Wiener Innenstadt

Vor dem Gutenbergdenkmal beim Lugeck in der Wiener Innenstadt sind am Freitag Absolventinnen und Absolventen "Der Graphischen" einem ebenso traditionsreichen wie nassen Brauch in der Druckbranche unterzogen worden: Beim Gautschen - seit 2021 Immaterielles UNESCO-Kulturerbe - wurden die sogenannten Kornutinnen und Kornuten in einen Wasserbottich getaucht. Damit sollen, so die Legende, Fehler der soeben zu Ende gegangenen Ausbildungszeit abgewaschen werden.