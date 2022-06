Der Brand in der Chemiefabrik löste örtlichen Medienberichten zufolge eine Explosion aus, die noch in sechs Kilometern Entfernung zu hören war. Nutzer veröffentlichten in den Online-Netzwerken Videos, auf denen große Rauchwolken zu sehen waren. Auf einem der Videos waren Brände in drei verschiedenen Gebäuden zu sehen.

Die Feuerwehr von Shanghai war nach eigenen Angaben mit mehr als 500 Kräften im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Katastrophenschutzministerium entsendete dem Staatssender CCTV zufolge ein Expertenteam zu der Chemieanlage.

Nach zweieinhalb Monaten Corona-Lockdown war in Shanghai erst Anfang Juni wieder der Betrieb in vielen Fabriken aufgenommen worden. Die chinesische Wirtschaftsmetropole war im Frühjahr von einer Omikron-Welle erfasst worden. Die Behörden riegelten die Stadt daraufhin Anfang April rigoros ab.