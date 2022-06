Bub in NÖ von Alkolenker erfasst und schwer verletzt

Ein achtjähriger Bub ist am Donnerstag auf der LB55 bei Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt-Land) von einem Alkolenker erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind schob mit seinem Vater am Fahrbahnrand sein Fahrrad, als der 40-jährige Pkw-Lenker in einer Kurve von der Fahrbahn abkam. Der Vater konnte noch rechtzeitig zur Seite springen, sein Sohn aber nicht, berichtete die Polizei Niederösterreich. Der Alkolenker fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter nach Hause.