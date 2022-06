Der Leichnam wurde mittels Tau geborgen und nach Nassereith geflogen. Es wurde eine gerichtliche Obduktion angeordnet, hieß es.

Der Mann war am 17. Oktober auf den Loreakopf in den Lechtaler Alpen gewandert. Weil das Wetter schlecht war, musste er die Wanderung abbrechen. Er dürfte am darauffolgenden Tag einen erneuten Versuch unternommen haben. Das Auto des Mannes war am Parkplatz eines Hotels an der Fernpassbundesstraße entdeckt worden, Suchaktionen waren bisher erfolglos geblieben.