Was in dem Haus in einem Vorort der Stadt Löwen genau passierte, war zunächst unklar. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte eines der Opfer in der Nacht auf Samstag die Polizei gerufen und von einem Messerangriff berichtet. Die Zeitung "Het Laatste Nieuws" schrieb unter Berufung auf Nachbarn, dass der Hund der Bewohner nachts pausenlos gebellt habe.