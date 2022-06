Feuerwehr verhinderte Großbrand im Strombad Kritzendorf

Im Strombad Kritzendorf in der Stadtgemeinde Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist in der Nacht auf Samstag ein Großbrand verhindert worden. Eine Wohnkabine einer historischen Hüttenzeile war aus vorerst unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte mit 80 Helfern aus und verhinderte eine Ausbreitung auf den gesamten hölzernen Gebäudekomplex, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich.