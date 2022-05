Weitere Details blieben zunächst unklar. Eine in der Nähe stationierte Einheit der Armee sei entsandt worden, so Brahim. Berichte über Goldvorkommen in dem Bezirk an der Grenze zu Libyen führten in den vergangenen Jahren zu einem Zustrom von Menschen aus dem Tschad, Libyen, Niger, Mauretanien, Marokko und Sudan. Man werde den Betrieb der Mine aussetzen, sagte Brahim. Bereits 2018 hatte die Regierung versucht, den Betrieb illegaler Goldminen einzustellen. Der erdölreiche Tschad mit seinen rund 16 Millionen Einwohnern gehört zu den ärmsten Ländern der Welt.