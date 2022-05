Steiermark: Zugpassagier bei Kollision mit Traktor verletzt

Beim Zusammenstoß eines Regionalzuges mit dem Anhänger eines Traktors auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Friedberg (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist Mittwochmittag eine Zugpassagierin leicht verletzt worden. Der 45-jährige Traktorlenker wollte die Gleise gegen 12.00 Uhr überqueren und übersah offenbar die herannahende Bahn, berichtete die steirische Polizei in einer Aussendung. Der Zug erfasste den Anhänger und schleuderte diesen in den Graben neben der Bahntrasse.