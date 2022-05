Prozessfinale gegen Bitcoin-Betrüger in Wien

Am Mittwoch ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen zwei mutmaßliche Bitcoin-Betrüger abgeschlossen worden. Mit den Urteilen dürfte am frühen Nachmittag zu rechnen sein. Die beiden Männer sollen über das Internet und über persönliche Vermittlungen von 2018 bis 2019 in Österreich 79 Investoren angeworben und um Gelder betrogen haben. Der von der Anklage inkriminierte Schaden liegt weit über einer Million Euro.