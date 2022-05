Großbrand im ausgebuchten Bundessportzentrum am Faaker See

Im Bundessport- und Freizeitzentrum in Faak am See in der Gemeinde Finkenstein (Bezirk Villach-Land) ist am Mittwoch zu Mittag ein Großbrand ausgebrochen. Das Feuer nahm seinen Ausgang aus unbekannter Ursache von einem Balkon aus, der Hausmeister versuchte noch, die Flammen zu löschen, das gelang ihm aber nicht. 14 Feuerwehren brachten mit 140 Einsatzkräften den Brand schließlich unter Kontrolle, der einen Teil des Dachstuhls vernichtete.