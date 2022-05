Passagiere wegen Verbreitung von Absturzbildern festgenommen

Weil sie Bilder von Flugzeugabstürzen mit anderen Passagieren geteilt und damit den Abflug eines Flugzeuges verzögert haben sollen, sind am Dienstag neun Israelis festgenommen worden. Der Vorfall am Flughafen von Tel Aviv habe für Panik unter den Passagieren gesorgt, weshalb der Flug nach Istanbul vorerst abgebrochen werden musste, erklärte die israelische Flughafenbehörde. "Alle neun Verdächtigen werden von der Polizei verhört", hieß es in einer Erklärung.