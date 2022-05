43 Festnahmen bei Großrazzia gegen Mafia in Rom

Im Rahmen einer groß angelegten Razzia gegen die Mafia-Organisation 'Ndrangheta in Rom sind am Dienstag 43 Personen festgenommen worden. Sie werden verdächtigt, Geld aus kriminellen Aktivitäten gewaschen zu haben, indem sie beispielsweise Strohmännern Lokale anvertraut haben, teilte die Polizei mit. Die 'Ndrangheta, die als Italiens mächtigste Mafiaorganisation gilt, sei in Rom in viele Wirtschaftsbereiche eingedrungen, wie Fischerei, Bäckereien und Lederproduktion, hieß es.