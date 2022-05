Mann von Freundin mit Messer schwer verletzt

Bei einem Beziehungsstreit hat am Samstag in Meiningen (Bezirk Feldkirch) eine 37 Jahre alte Frau ihren 40-jährigen Freund durch einen Stich mit einem Küchenmesser in die Brust schwer verletzt. Die Hintergründe sowie der genaue Tathergang waren am Sonntag noch nicht geklärt. Die Ermittler waren am Nachmittag noch mit der Spurensicherung und -auswertung beschäftigt.