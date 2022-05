42-jährige Erntehelferin bei Autounfall in OÖ getötet

Eine 42-jährige Erntehelferin ist Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Scharten (Bezirk Eferding) tödlich verletzt worden. Die Ukrainerin saß gemeinsam mit acht weiteren Erntehelfern in einem Kleinbus. Dieser prallte auf einer Kreuzung mit einem Pkw zusammen und kippte um. Die 42-jährige Frau stürzte dabei aus dem Fahrzeug und erlitt tödliche Verletzungen. Mehrere Personen wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht, berichtete die Polizei.