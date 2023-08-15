Aus Delegationskreisen hieß es am Montagabend in Abu Dhabi: "Wir freuen uns, dass wir die unterbrochene Reise nach Australien heute Nacht fortsetzen können." Baerbock wollte nach Informationen aus ihrer Delegation mit etwa 22-stündiger Verspätung gegen Mitternacht nach Sydney aufbrechen.
Defekte Landeklappen
Baerbock reist trotz Flugzeug-Panne weiter nach Australien
Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock will trotz der Panne an ihrem Regierungsflugzeug mit der Maschine der Flugbereitschaft zu ihrem Besuch in der Pazifik-Region weiterfliegen.