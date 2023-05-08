Das offizielle Krönungsporträt zeigt Charles im vollen Ornat auf einem Thron im Buckingham-Palast sitzend. In den Händen hält er Reichsapfel und Zepter, auf dem Kopf trägt er die Imperial State Crown. Der purpurne Mantel mit Hermelinfell hängt über die Lehne des Throns herab. Er blickt forschend in die Kamera.
König Charles III.
Buckingham-Palast gibt Krönungsporträts heraus
Nach der Krönung von König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) hat der Palast offizielle Porträtfotos des Königspaars und ein Gruppenbild herausgegeben.