Sollte es nicht gelingen, das Abkommen zu verlängern, drohen erneut Engpässe bei der globalen Versorgung mit Nahrungsmitteln. Cavusoglu wird in Wien auch Gespräche mit der Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Helga Schmid, diesbezüglich führen. Außerdem trifft der türkische Außenminister den Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA), Rafael Grossi. Bei diesem Gespräch dürfte vor allem die Sicherheit des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja gehen, das derzeit von russischen Truppen besetzt ist, thematisiert werden.

Cavusoglu werde sich für die österreichische Hilfe nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei mit über 50.000 Toten bedanken, hieß es von türkischer Seite gegenüber der "Presse". Erst kürzlich war Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) in der Erdbebenregion und hatte dort angekündigt, dass Österreich den Soforthilfefonds des Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) mit sechs Millionen Euro unterstützen werde.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in der Türkei am 14. Mai werde Schallenberg aber auch unmissverständlich klarstellen, dass die türkische Innenpolitik und der türkische Wahlkampf nicht in andere Länder exportiert werden dürfen. "Wir akzeptieren keinen Import innertürkischer Auseinandersetzungen und Konflikte nach Österreich und werden allen Versuchen einer Instrumentalisierung der türkischstämmigen Community entschieden entgegentreten", betonte die Sprecherin Schallenbergs.

Dem Vernehmen nach wird Cavusoglu dann am Freitagabend in einer Veranstaltungshalle im 23. Bezirk an einem großen Iftar Fastenbrechen der Union Internationaler Demokraten, die als AKP-nach gilt, mit etwa 1.000 geladenen Gästen teilnehmen. Gläubige Muslime verzichten im Fastenmonat Ramadan rund 30 Tage lang von Morgengrauen bis Abenddämmerung auf Essen und Trinken und versammeln sich traditionell mit Familie und Freunden, um am Abend das Fasten zu brechen.