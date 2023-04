Ukraine will seit Sonntag 60 Angriffe abgewehrt haben

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben des Generalstabs seit Ostersonntag rund 60 russische Angriffe abgewehrt und sechs Drohnen abgeschossen. Am aktivsten sei der Gegner im Raum Donezk im Osten, teilte der Generalstab am Montag in Kiew mit. Betroffen von massivem Artilleriebeschuss war zudem die Stadt Cherson im Süden. Laut britischen Geheimdiensten hat Moskau in den vergangenen sieben Tagen auch die Panzerangriffe auf die ostukrainische Stadt Marjinka ausgeweitet.