In Israel Widerstand im Regierungslager gegen Justizreform

In Israel hält Ministerpräsident Benjamin Netanyahu trotz Widerstands in den eigenen Reihen an der umstrittenen Justizreform fest. Er sei entschlossen, mit der Reform fortzufahren, sagte Netanyahu am Donnerstag. Zuvor soll Verteidigungsminister Joaw Gallant ihn nach Medienberichten aufgefordert haben, das Vorhaben abzubrechen. "Wir können nicht zulassen, dass ein Streit unsere gemeinsame Zukunft gefährdet", sagte Netanyahu bei einer eigens einberufenen Pressekonferenz weiter.