Japan und Südkorea wollen Besuchsdiplomatie wiederbeleben

Die Staats- und Regierungschefs von Japan und Südkorea wollen ihre gegenseitige Besuchsdiplomatie wieder aufnehmen. Darauf verständigten sich der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida und der südkoreanische Präsident Yoon Suk-yeol am Donnerstag bei ihrem Gipfeltreffen in Tokio. Japan sei "glücklich, ein neues Kapitel" in den Beziehungen beider Nachbarstaaten aufzuschlagen, sagte Kishida seinem Gesprächspartner nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo.