Assad will dauerhafte russische Truppenpräsenz in Syrien

Der syrische Präsident Bashar al-Assad würde eine größere Präsenz von russischen Truppen in seinem Land begrüßen. Sollte Russland mehr Militärstützpunkte mit einer höheren Anzahl an Personal in Syrien aufbauen wollen, wäre das gut, sagte Assad am Donnerstag in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA. Er sprach sich für eine dauerhafte Stationierung aus. "Russische Militärpräsenz - egal in welchem Land - sollte nicht vorübergehender Natur sein."