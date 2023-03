Zehn Tote bei Schießerei mit Taliban in Pakistan

In Pakistan sind bei einer Schießerei zwischen Sicherheitskräften und den pakistanischen Taliban (TTP) zehn Menschen ums Leben gekommen. Wie Behörden am Donnerstag weiter bekanntgaben, waren unter den Toten auch zwei Kinder. Bei den anderen Toten soll es sich um Mitglieder der militanten Islamisten handeln. Laut den Behörden stürmten Sicherheitskräfte am Mittwochabend einen mutmaßlichen Rückzugsort der TTP in der nördlichen Region Waziristan, an der Grenze zu Afghanistan.