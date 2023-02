Ägyptens Außenminister nach "Eiszeit" in Syrien zu Besuch

Nach mehr als zehn Jahren diplomatischer Eiszeit hat der ägyptische Außenminister Sameh Shoukry am Montag Syrien besucht. Mit dem Besuch zeige Ägypten nach dem schweren Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet seine Solidarität mit Syrien, meldete die staatliche syrische Nachrichtenagentur SANA. Shoukry wurde demnach am Flughafen von Damaskus vom syrischen Außenminister Faisal Mekdad begrüßt. Er reiste anschließend in die Türkei weiter.