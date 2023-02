Vorerst keine Einigung auf neue EU-Sanktionen gegen Moskau

Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich am Mittwoch nicht auf neue Sanktionen gegen Russland einigen können, die zum Jahrestag der Invasion der Ukraine am Freitag in Kraft treten sollten. Die Verhandlungen würden am Donnerstag fortgesetzt, sagten mehrere Diplomaten. Einer der Diplomaten ging von einem noch rechtzeitigen Beschluss aus: "Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass morgen schnell eine Einigung erzielt wird." Diese könne dann am Freitag formell beschlossen werden.